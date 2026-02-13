粧美堂が後場終盤にストップ高の水準でカイ気配となった。同社は１３日午後３時、２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１１．５％増の５９億２８００万円、経常利益は同２．０倍の６億５５００万円となった。通期計画に対する経常利益の進捗率は第１四半期ながら４２％となり、評価されたようだ。利益率が相対的に高いナショナルブランド（ＮＢ）商品の比率が上昇。商品別では化粧