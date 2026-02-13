１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円２９銭前後と前日の午後５時時点に比べて３０銭程度のドル高・円安となっている。 １２日に発表された米経済指標が低調で、同日の米長期金利が低下したことから日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いが先行した。ただ、高市早苗首相の経済ブレーンの１人である本田悦朗・京大客員教授がロイターとのインタビューで、「次の