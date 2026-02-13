ソディックが後場終盤になってプラス圏に急浮上し連日の昨年来高値更新となっている。午後３時ごろに上限を１００万株（自己株式を除く発行済み株数の１．９７％）、または１０億円とする自社株買いを実施すると発表。また、２６年１２月期の配当予想を中間２０円・期末１５円の年３５円（前期２９円）にすると発表しており、これらを好感した買いが入っている。中間配当で設立５０周年を記念して記念配当６円を実施する。一方、