日機装が後場終盤に急騰し、上場来高値を更新した。同社は１３日午後３時、２６年１２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比８．３％増の２３３５億円、営業利益は同７．６％増の１６５億円を計画する。また、前期の配当を従来の予想から４円増額したうえで、今期の年間配当予想は同１０円増配の５０円とした。同時に発表した中期経営計画では２８年１２月期に売上高２７００億円、営業利益２２０億円に伸ばす目標を掲