１３日の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸した。この日、日経平均株価が下落したことを受け、債券に投資資金を移す姿勢が広がった。 １２日の米株式市場においてハイテク株が売られ、リスク回避ムードが強まった。財務省が１３日に実施した流動性供給（第４４７回）入札（対象：残存期間５年超１５．５年以下）は応札倍率が２．９５倍となり、前回（１月１６日）の２．５８倍を上回った。市場では無難な結果と受