福島ユナイテッドFCは13日、松湖⼤(韓国)からDFチェ・ドヒョン(21)が加入することを発表した。チェ・ドヒョンは高校時代にFKやCKで直接ゴールを決めるなど、セットプレーキッカーも担当。クラブによるとU-21韓国大学選抜歴もあるという。以下、クラブ発表のプロフィールとコメント●DFチェ・ドヒョン■生年月日2004年10月11日(21歳)■出身地韓国■身長/体重174cm/68kg■コメント「プロサッカー選⼿としてのキャ