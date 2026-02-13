ソニーEマウント用 株式会社コシナは2月13日（金）、フォクトレンダーの銘レンズに由来した交換レンズ「SEPTON 40mm F2 Aspherical」を発表した。ソニーEマウント用を3月、ニコンZマウント用を4月に発売する。希望小売価格はいずれも8万5,000円。 35mmフルサイズセンサーに対応した、マニュアルフォーカスの標準単焦点レンズ。いわゆる「パンケーキタイプ」のレンズで、準広角・準標準