『またここか』撮影：阿部章仁 坂元裕二の“会話”に溺れる夜舞台「またここか」観劇レビュー 映画・ドラマなどでもその独特な作品世界で人気を博し、様々な作品で活躍中の坂元裕二さんの舞台「またここか」。近年では朗読劇などでも舞台作品の発表をされていますが、実は2018年の上演を当日券並んで見た私、今回8年ぶりの再演と聞き飛んで行きました。 突然ですが、普段演劇の制作を担当している私目線でまず会場の