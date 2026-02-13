きのう夕方、山形県最上町で、無免許で乗用車を運転したとして、きょう、６９歳の男が逮捕されました。 男は逮捕される前に事故を起こしていて、容疑を認めているということです。 道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、最上町富澤に住む無職の男（６９）です。 警察によりますと、男はきのう午後５時すぎ、最上町向町の道路で、運転免許を受けないまま乗用車を運転した疑いが持たれています。 男は交差点で停止中の軽乗用車