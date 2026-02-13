デイトナ [東証Ｓ] が2月13日後場(15:10)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比4.9％減の16.5億円になったが、26年12月期は前期比5.6％増の17.5億円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比15円増の150円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比12.0％減の3.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の10.4％→9.9％に低下した。 株探ニ