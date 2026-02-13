ユナイトアンドグロウ [東証Ｇ] が2月13日後場(15:00)に決算を発表。25年12月期の経常利益(非連結)は前の期比36.5％増の5.6億円に拡大し、26年12月期も前期比17.5％増の6.5億円に伸びを見込み、10期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。12期連続増収、10期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当16円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の経常利益は