中部水産 [名証Ｍ] が2月13日後場(15:20)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比27.7％増の6億3600万円に伸び、通期計画の5億0200万円に対する進捗率が126.7％とすでに上回り、さらに5年平均の97.9％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常損益は1億3400万円の赤字(前年同期は300万円の黒字)に転落する計