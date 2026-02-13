13日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数433、値下がり銘柄数1030と、値下がりが優勢だった。 個別ではコロンビア・ワークス、平安レイサービス、ソケッツ、トレードワークス、地盤ネットホールディングスなど8銘柄がストップ高。テクニスコ、アミファは一時ストップ高と値を飛ばした。ｒｏｂｏｔｈｏｍｅ、住石ホールディングス、工藤建設、三井住建道路、錢高組な