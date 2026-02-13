13日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ22128021.8 54720 ２. 日経Ｄインバ 3015034.84450 ３. 野村日経平均 2928076.7 59200 ４. 純金信託 2249143.7 23405