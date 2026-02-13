13日の日経平均株価は前日比697.87円（-1.21％）安の5万6941.97円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は265、値下がりは1302、変わらずは25と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均マイナス寄与度は342.55円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、リクルート が65.08円、ファナック が44.96円、フジクラ が41.95円、ネクソン が40.65円と並んだ。 プラス寄与度トップはアドテスト で、