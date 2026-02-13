13日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数110、値下がり銘柄数472と、値下がりが優勢だった。 個別ではトライアルホールディングス、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、ＡｅｒｏＥｄｇｅがストップ高。アールプランナー、ＬＡホールディングス、ジェイグループホールディングス、日本ファルコム、オンコリスバイオファーマなど21銘柄は昨年来高値を更新。ベガ