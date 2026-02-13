ドジャースのジャスティン・ロブレスキー投手が11日（日本時間12日）、米ポッドキャスト番組『ファウル・テリトリー』にリモート出演。昨季のワールドシリーズを振り返り、山本由伸投手のパフォーマンスについて語った。25歳の生え抜き左腕は、同僚の山本を「最高の男」と表現。人柄や試合と向き合う姿勢を称賛した。 ■「正直メチャクチャ嬉しかった」 『ファウル・テリトリー