FC東京のFW長倉幹樹（26）が、14日の浦和戦（味スタ）に向けた取材に応じ、古巣戦へ意気込みを語った。昨季加入した、浦和では出場機会に恵まれず。6月に期限付き移籍で東京に加入すると、リーグ11試合4ゴールを挙げて不振に陥っていたチームのカンフル材となった。完全移籍に移行した今季は、アカデミー時代も含めて6年半在籍した、古巣と新潟時代の24年以来の対戦となる。「中高お世話になったクラブ。自分のプレーを浦和