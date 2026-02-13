岐阜県羽島市の介護施設で昨年9月、高齢の入居者に暴力を振るったとして、暴行罪に問われた元施設長大塚律代被告（72）と施設の元職員中尾厚代被告（57）に岐阜地裁は13日、いずれも拘禁刑1年6月、執行猶予3年（求刑拘禁刑1年6月）の判決を言い渡した。平手一男裁判官は判決理由で、被害者が言うことを聞いてくれないことにいらだったと被告側が述べたことについて「認知機能の低下のためにそのような状態にあることを理解し介