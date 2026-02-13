ボートレースの２０２５年優秀選手表彰式が１３日、東京都港区の「ＳＩＸＷＡＫＥＨＡＬＬ」で行われた。最優秀選手（ＭＶＰ）、最多賞金獲得選手、記者大賞の３冠に輝いた桐生順平（３９）＝埼玉・１００期・Ａ１＝をはじめとする受賞選手７人が表彰された。主役の桐生はシックなグレーのタキシードに、ホワイトのエナメルシューズという、スタイリッシュな姿で登壇。１７年以来２度目となるＭＶＰ、賞金王、記者大賞受賞