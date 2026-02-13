中道改革連合の新しい代表を決める代表選挙の投開票が行われ、小川淳也氏が新代表に選出されました。いずれも立憲民主党出身の階猛氏と小川淳也氏による一騎打ちとなった代表選は、13日午後1時すぎから始まった2人による決意表明の後、党所属の議員49人によって投票が行われました。結果は27票を獲得し、小川淳也氏が新代表に選出されました。任期は2027年の3月末までとなります。中道・小川淳也新代表：お互いの素性や経験も含め