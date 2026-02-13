観音寺警察署 観音寺署は13日までに、観音寺市本大町の解体業の男（26）、男の妻で解体工の女（22）、丸亀市垂水町の解体工の男（25）と解体工の男（29）の４人を麻薬取締法違反の疑いで逮捕しました。 調べによりますと、解体業の男と妻は1月20日、自宅で大麻若干量を所持した疑いです。解体工の男（25）は1月18日、解体業の男から大麻草約100グラムを22万円で譲り受け、20日、自宅で大麻を吸引し使用した疑いです。解