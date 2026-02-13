韓国オリンピック史上最高の名場面として、2016年リオ五輪のフェンシング男子エペ決勝が挙げられる。パク・サンヨンがゲーザ・イムレ（ハンガリー）に9−13とリードを許していたその時、観客席から一言が聞こえた。「できる」。パク・サンヨンは何度もうなずきながら「できる」を繰り返した。10−14と追い込まれ、同時突きが発生すれば両者に得点が入るため、逆転は事実上不可能に見えた。再開した試合でパク・サンヨンは5連続得点