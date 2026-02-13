横浜アリーナにて『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念して開催されるフェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」会場に設置される展示周遊エリア「EVA EXTRA30」協賛社エリアに、セガ フェイブのブースが出展されます。ブースでは、過去に登場した懐かしのセガプライズのフィギュアから、現在登場中のハイクオリティフィギュアまで、約80点の製品が展示される予定です☆ セガ フェイブ「EVANGE