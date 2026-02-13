お笑いコンビ「デニス」が12日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。松下宣夫（41）が夫人との出会いを明かした。今月はザ・マミィの酒井貴士をマンスリーアシスタントに迎え、この日はデニス、グラビアアイドルでタレントの林ゆめがゲストで出演。夫人との出会いが話題になった。2022年5月に結婚を発表している松下は夫人との出会いについて「妻がテレビスタッフ側なんですよ。仕事で出会