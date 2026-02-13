前橋地裁群馬県伊勢崎市の国道で2024年、トラックを飲酒運転して車に衝突させ家族3人を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）罪に問われた元トラック運転手鈴木吾郎被告（71）の裁判員裁判で、前橋地裁（高橋正幸裁判長）は13日、求刑通り法定刑上限の懲役20年の判決を言い渡した。アルコールの影響により正常な運転が困難だったとし危険運転の成立を認めた。公判では、アルコールの影響で状況に応じた運