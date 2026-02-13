パフォーマンスグループ「AAA」の宇野実彩子さんが、今月11日に脱退を発表した西島隆弘さんへのメッセージを、自身のインスタグラムに投稿しました。 【写真を見る】【 AAA 】宇野実彩子さん脱退の西島隆弘さんへ「体も心も大事にしてね」いたわりと感謝のメッセージファンに「変わらず見守ってほしいです」宇野さんは西島さんに「にっしー、20年間本当にありがとう」「デビュー前から、さまざまな景色の中で共に重ねて