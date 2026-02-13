プロボクシングの三迫ジムは13日、4月14日に東京・後楽園ホールで開催する主催興行「ダイヤモンドグローブ」の対戦カードを発表した。メインイベントのチャンピオンカーニバル・日本スーパーフライ級タイトルマッチ10回戦では王者・山口仁也（26＝三迫、7勝2KO1分け）が同級1位・吉田京太郎（28＝ワタナベ、7勝4KO4敗）を相手に2度目の防衛戦に臨む。両者は昨年4月の日本同級王座決定戦で対戦し、山口が東福岡高ボクシング部