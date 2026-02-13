成田スカイアクセス線の「複々線化」検討京成電鉄は2026年2月13日、成田空港アクセスの更なる強化を図るため、成田スカイアクセスの複々線化の検討に着手すると発表しました。【画像】長い！これが成田スカイアクセス線の「複々線化」イメージです同社は、輸送需要が拡大基調にある北総線沿線地域の輸送サービスを確保しながら増加する空港需要に応えるため、成田湯川〜成田空港の間の複線化と合わせ、有料特急専用の新線（複