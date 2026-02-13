松本尚デジタル大臣は13日の記者会見で、16日開始の確定申告について、iPhoneのマイナンバーカードだけで完了できるようになったことを案内した。あわせて、デジタル庁のGSS（Government Solution Service）班が人事院総裁賞を受賞したことを紹介した。 松本尚デジタル大臣 iPhoneだけで確定申告が完結 令和7年分の確定申告の受付が16日に始まる。マイナポータルとe-Taxを連携させることで、医療費