Snow Manの向井康二さんは2月13日、自身のInstagramを更新。タイを満喫する姿を披露しました。【写真】向井康二のタイ満喫ショット「おでこツルピカでかわいい」向井さんは、タイの絵文字を添えて、12枚の写真と1本の動画を投稿。タイ旅行中のオフショットです。1〜3枚目はレストランのテーブルでビールを飲む向井さんのソロショットで、“ほろ酔い”のかわいい表情を見せています。白い半袖Tシャツのラフなスタイルが、普段の明る