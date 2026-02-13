勤務先で更衣中の男子児童らの裸を盗撮したとして、３３歳の小学校講師の男が再逮捕されました。大阪府警が性的姿態等撮影と児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕したのは、八尾市在住の公立小学校講師・吉井章人容疑者（３３）です。府警によると吉井容疑者は、２０２３年〜２０２４年、自らが勤務する小学校の教室で、更衣中の男子児童６人の裸を盗撮し、データをタブレット端末に保存した疑いが持たれています。吉井容疑者