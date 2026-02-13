サンワサプライは、iPad第10世代・A16専用ケース付き一体型キーボード（SKB−IP8BK）に最適なショルダーベルト「PDA−ST01」を発売した。耐久性の高い金属金具を採用し、長さ調整も可能。キーボードケース以外にも様々なバッグに取り付けできる。iPad第10世代・A16専用ケース付き一体型キーボード（SKB−IP8BK）に最適なショルダーベルトで、iPadを身軽に持ち運ぶことができる。キーボードにも取り付け可能なスリムなフックを採用