銀座コージーコーナーは、2月16日から3月26日頃まで、期間限定で「贅沢 とちあいかの春ショート」を、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で販売する。おいしい苺が出回る時期に合わせて、「とちあいか」苺を上面にもサンドにもふんだんに使用した「贅沢 とちあいか苺の春ショート」を期間限定で発売する。「贅沢 とちあいか