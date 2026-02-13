韓国の歌手で俳優のイ・スンギと女優・イ・ダイン夫婦に、第２子が誕生すると１３日、所属事務所のＢＩＧＰＬＡＮＥＴＭＡＤＥエンターテインメントが発表したと、現地メディアのイーデイリーなどが報じた。所属事務所はこの日「イ・ダインは現在妊娠５カ月だ。２人はお腹の子の健康を最優先に、静かに過ごしている」と伝えたという。イ・スンギとイ・ダインは２０２３年に結婚し、翌年の２４年２月に女児が誕生した。イ・ダ