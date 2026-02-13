群馬県伊勢崎市の国道１７号で２０２４年５月、飲酒運転のトラックで乗用車に衝突し、家族３人を死亡させたなどとして自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死傷）に問われた同県吉岡町下野田、元運転手鈴木吾郎被告（７１）の裁判員裁判で、前橋地裁（高橋正幸裁判長）は１３日、求刑通り懲役２０年の判決を言い渡した。起訴状によると、鈴木被告は２４年５月６日、アルコールの影響によって正常な運転が困難な状態でトラ