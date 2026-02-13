玉木宏主演のフジテレビドラマ「プロフェッショナル保険調査員・天音蓮」第６話が１２日に放送された。幽霊保険がテーマ。心霊マニア（アントニー）が失踪した幽霊騒ぎの町で、調査を行っていた天音蓮（玉木宏）の前に久々に、美しすぎると話題の謎の女（ゆいかれん）が現れた。第１話ではバーで、第２話では水族館で、天音が口説こうとしたが、助手栗田凛（岡崎紗絵）に妨害されて失敗。しばらく姿を見なかったが、今回は