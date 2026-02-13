【Last Flag】 2026年 発売予定 価格：未定 Night Street Gamesは、PC用ヒーローシューター「Last Flag」のオープンベータテストを開催している。期間は3月2日まで。 本作は、2つのチームにわかれて旗を奪い合う「キャプチャー・ザ・フラッグ」を題材にした5vs5のヒーローシューター。舞台は1970年代