アリゾナ州グレンデールでキャンプインNPB“最強打者”の片鱗をのぞかせた。ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が12日（日本時間13日）、米アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でフリー打撃を行った。圧倒的なパワーで柵越えを連発。米番記者も驚かざるを得なかったようだ。村上はナインらが見守る中で打撃ケージに登場。その様子をホワイトソックス地元放送局「CHSN」でアンカーを務めるチャック・ガーファイン氏が自