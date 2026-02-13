【モデルプレス＝2026/02/13】「Dole スムージーボウル」シリーズの新商品「Dole スムージーボウル カカオフルーツボウル」が、2026年2月17日（火）より、東京都の一部セブン-イレブンにて数量限定で販売される。【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト◆Dole“カカオフルーツ”の新作スムージーボウル「Dole スムージーボウル」は、冷凍フルーツ3種とスムージーベースをカップに盛り付け、