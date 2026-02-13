スターバックスコーヒージャパンは2月16日10時から、公式オンラインストアでGold会員を対象とした限定セット「スターバックス マイカスタマイズ ジャーニー セット」の抽選エントリー受付を開始する。価格は1万9,000円（税込、送料無料）。販売はオンラインでの抽選のみで、店頭販売は行わない。エントリー期間は2月27日23時59分まで。当選発表は3月6日、発送は3月23日から行う。■レザーアイテムやチケットなど6点入り同セットは