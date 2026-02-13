奇瑞控股集団のサブブランド「捷途（ＪＥＴＯＵＲ）」のブースを見学する来館者。（２０２５年４月２６日撮影、上海＝新華社記者／方竽）【新華社北京2月13日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会は11日、2026年1月の自動車新車販売台数のうち、上位10社で196万2千台となり、全体の83.6％を占めた。前年同月と比べ、上海汽車集団、浙江吉利控股集団、東風汽車集団、広州汽車集団、長城汽車はいずれも増え、その他の5