のんびりと休むシャンシャン。（２０２５年１２月２６日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都2月13日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が両手に顎を乗せ、景色を眺める様子が見られた。