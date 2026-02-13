“コワモテ俳優”としても知られる小沢仁志（63）が11日、自身のインスタグラムを更新。朝食の“茶漬け”の写真を披露した。【写真】「可愛すぎます」ギャップにじむ朝食の写真を披露した小沢仁志小沢は「おはようさん！今朝は早いので軽めにサケ茶漬けと悠太から貰った明太子で」とつづり、食卓の写真をアップ。具がたくさんの茶漬けの上に人気キャラクター「ちいかわ」の小さなかまぼこが大量にトッピングされており、ギャッ