中道改革連合の新たな代表に選出された小川淳也氏が会見し、「（衆院選大敗で）人数少なくなったのは事実だが、一騎当千の人が残っているので、巨大与党としっかり対峙したい」と、18日に召集される特別国会での論戦に向けた決意を語った。13日午後、衆院選で当選した49人による投票で27票を得て、22票だった階猛氏を破り新たな代表に選出された小川氏は、「相当数の方が階候補を応援したことは重く受け止める」と党内融和に努める