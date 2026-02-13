フィナンシャル・タイムズは、アメリカのトランプ政権が、鉄鋼・アルミニウム製品に対する関税の一部引き下げを検討していると報じました。フィナンシャル・タイムズは13日、アメリカのトランプ政権が鉄鋼・アルミニウム製品に対する関税の一部を縮小する方針だと報じました。価格高騰に対する消費者の不満が背景にあるということで、現在、課税対象となる製品リストの見直しを行っているということです。トランプ大統領は去年6月