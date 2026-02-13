女優矢野ななか（20）が、13日までにインスタグラムを更新。グラビアのオフショットを公開した。矢野は「2月9日発売『週刊プレイボーイ2026年2／23号』に掲載されてます！」と報告。「週プレさんと言えば！岩場での撮影！！！撮ったのは年始です。とてもさむかった、、！みんなで頑張りましたので、ぜひたくさん見てくださいねデジタル写真集『ふぇち。』も発売されてます合わせて楽しんでください！」と、赤のランジェ