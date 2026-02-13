BTSが、4月11日に韓国 高陽、17日、18日に東京ドームで開催するワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の公演をライブビューイングとしてリアルタイム中継する。 （関連：JIMINとJUNG KOOK、“グクミン”らしさ全開の日本語トーク待ちに待ったBTSの春――期待が募る『ANNX』に） 本ライブビューイングは、世界75カ国／地域、3,500館以上の劇場で実施予定。時差の影