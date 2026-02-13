私（チサト）は50才です。20代後半で結婚した元夫と離婚して以来、ひとりで息子のハルキを育ててきました。11才年下のタツヤさんと出会って、一時は結婚を考えたこともあります。そのときはご両親の猛反対にあって断念しました。しかしそこからの15年間、私をずっと支えつづけてきたのはタツヤさんだったのです。私たちがあらためて結婚の挨拶に行くと、ご両親は今度は受け入れてくれました。私はこれまでの人生を思い返していまし