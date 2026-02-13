学歴詐称疑惑が指摘され、公職選挙法違反などの疑いで刑事告発されている静岡県伊東市の田久保真紀前市長が、警察から求められていた卒業証書とされる書類の提出を拒否したことが分かりました。 田久保真紀前市長をめぐっては、2025年に初当選した市長選の際に虚偽の経歴を報道各社に伝えた公職選挙法違反の疑いや、市議会の百条委員会で卒業証書とされる書類の提出を拒否した地方自治法違反の疑いなどで刑事告発されています。